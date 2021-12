2G an den Universitäten Rostock und Greifswald Stand: 01.12.2021 07:36 Uhr Ungeimpfte Studierende können nicht mehr an Präsenzveranstaltungen der Unis Rostock und Greifswald teilnehmen. In bestimmten Ausnahmefällen wird die 2G- zur 3G-Regelung erweitert.

Auch an den Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern gelten seit dem 1. Dezember strengere Corona-Schutzmaßnahmen. Präsenzveranstaltungen sollen nur noch nach 2G-Regeln stattfinden. In Greifswald sind Ungeimpfte schon jetzt von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen. In Rostock gilt noch eine einwöchige Übergangsfrist - spätestens ab dem 6. Dezember wird aber auch dort genauso verfahren.

Hintergrund ist die neue Corona-Landesverordnung für Hochschulen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- und Arbeitsräume benötigen, sowie Prüfungen und Zugangs- und Zulassungsverfahren. Diese dürfen an beiden Unis weiter unter 3G-Bedingungen stattfinden. Hier können Ungeimpfte also mit einem negativen Corona-Test Zugang bekommen.

Unis setzen wieder verstärkt auf Videokonferenzen

Auch für Geimpfte und Genesene gelten strengere Maßnahmen in Präsenzveranstaltungen - so besteht eine Masken- und Abstandspflicht während der Vorlesungen. Viele Veranstaltungen sollen nun nach Angaben der Universitäten wieder ganz oder teilweise online durchgeführt werden.

