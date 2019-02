Stand: 26.02.2019 18:26 Uhr

28.000 Tarifbeschäftigte zu Warnstreik aufgerufen

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Gewerkschaften in Mecklenburg-Vorpommern für Mittwoch landesweit zum Warnstreik aufgerufen. Rund 28.000 Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes sind aufgefordert, die Arbeit niederzulegen und in Schwerin für mehr Lohn zu demonstrieren. Im gesamten Nordosten kann es demnach an Schulen, bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu Einschränkungen kommen.

Fünf Gewerkschaften rufen zu Warnstreik auf

Nach zwei Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber in der Tarifgemeinschaft der Länder bisher kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch ein Plus von 200 Euro für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will zudem vergleichbare Entgeltgruppen für angestellte und verbeamtete Lehrkräfte an den Grundschulen durchsetzen.

Zentrale Kundgebung in Schwerin

Etwa 10.000 angestellte Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Beschäftigte der Landesverwaltung, an Hochschulen, Polizisten, Justizvollzugsangestellte sowie Mitarbeiter von Straßenmeistereien, Großschutzgebieten und der Landesforstanstalt werden Mittwochmittag zu einer zentralen Kundgebung in Schwerin erwartet.

Kein Unterricht an Grund- und Förderschulen

Einige Schulen haben bereits im Vorfeld angekündigt, dass der Unterricht am Mittwoch ausfällt. Für Grund- und Förderschüler ist jedoch eine Notbetreuung sichergestellt. Beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr beispielsweise bleiben die Dienststellen geöffnet, jedoch kann es zu Einschränkungen kommen. Auch Beschäftigte in Museen, Studentenwerken, Theatern sollen vorübergehend die Arbeit ruhen lassen.

Beamte zu aktiver Mittagspause aufgerufen

Das Tarifergebnis der Angestellten wird in Mecklenburg-Vorpommern auch auf Beamte übertragen. Diese dürfen nicht streiken, sind aber aufgerufen, eine aktive Mittagspause einzulegen oder in ihrer Freizeit zur Kundgebung zu kommen. Am Donnerstag soll erneut verhandelt werden.

