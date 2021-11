Mecklenburg-Vorpommern nimmt Covid-Patienten aus Bayern aus Stand: 26.11.2021 13:57 Uhr Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern nehmen bayerische Covid-19-Patienten auf. In den kommenden Tagen sollen schwer erkrankte Patienten in drei Kliniken im Land verlegt werden.

Erstmals werden einige schwer erkrankte Corona-Patienten aus Bayern in Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern verlegt. Das teilte das Sozialministerium mit. Zwei der Patienten sollen in der Uni-Medizin in Rostock betreut werden. Jeweils ein Patient wird in der Uni-Medizin in Greifswald und in der Helios-Klinik in Schwerin behandelt. In Bayern habe sich die Corona-Lage in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich zugespitzt, sagte Mecklenburg- Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

Kapazitäten für Einheimische gewährleistet

Mecklenburg-Vorpommern wolle solidarisch helfen, um Krankenhäuser in Regionen mit starkem Infektionsgeschehen zu entlasten, so die Ministerin. Der Rostocker Uni-Mediziner Prof. Reuter sagte, man stimme sich eng mit den anderen Krankenhäusern ab. So sei sichergestellt, dass ausreichend Ressourcen vorgehalten werden, um auch die Versorgung der Patienten in Mecklenburg-Vorpommern zu gewährleisten. Ob weitere schwer erkrankte Covid-Patienten aus anderen Bundesländern aufgenommen werden können, hänge von der weiteren Entwicklung der Lage in Mecklenburg-Vorpommern ab, so Gesundheitsministerin Drese.

