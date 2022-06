Stand: 05.06.2022 15:33 Uhr 26 Immobilien versteigert

Bei den Norddeutschen Sommer-Auktionen sind in Rostock 26 Immobilien versteigert worden. Die Einnahmen aus den Auktionen liegen bei rund 2.5 Millionen Euro. Den höchsten Erlös mit 750.000 Euro erzielte ein Grundstück nahe dem Gewerbegebiet Dummerstorf bei Rostock. Ein Bungalow an der Ostseeküste in Diedrichshagen wechselte für 222.000 Euro den Besitzer. Auf der Insel Rügen wurde ein Wohnhaus in Samtens für 108.000 Euro versteigert. Keine Gebäude aber dafür große Waldflächen wurden in Mellenthin und Zirchow auf der Insel Usedom verkauft. | 05.06.2022 15:32

