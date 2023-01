Stand: 03.01.2023 18:19 Uhr 2.500 Euro Energiekosten-Zuschuss für jede Tafel in MV

Die rund 130 Tafeln und ähnliche Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern sollen jeweils 2.500 Euro bekommen, um gestiegene Energiekosten und andere Preissteigerungen aufzufangen. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Die Tafeln seien eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit kleinen Einkommen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie kündigte zudem die Einrichtung eines Energie-Infoportals im Internet an. Dort sollen alle Informationen von Bund und Land gebündelt werden.

