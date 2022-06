25 Jahre Deutsche Wildtier Stiftung: "Was kostet uns ein Feldhase?" Stand: 30.06.2022 09:38 Uhr Seit 25 Jahren erprobt die Deutsche Wildtier Stiftung in Klepelshagen, wie Mensch und Wildtier miteinander auskommen können. Nach zehn Jahren Pause soll auch wieder wissenschaftlich gearbeitet werden.

von Claudia Arlt

Es muss diese Landschaft gewesen sein - geschwungene Hügel mit Wiesen, Wald, Feldern und immer wieder kleinen Gewässern - die den Hamburger Unternehmer Haymo Rethwisch und seine Frau Alice bezaubert haben. Nach der Wende kommen sie nach Klepelshagen in die Brohmer Berge. Sofort ist Haymo Rethwisch von der Natur und der Weite begeistert.

Eine Stimme für Tiere, die den Lebensraum verlieren

1992 hat er bereits die Deutsche Wildtier Stiftung gegründet. Ein Kiebitz gibt den Anstoß dafür. Als er den kleinen Vogel bei seinen Spaziergängen nicht mehr hört, beschließt er den Tieren, die ihren Lebensraum verlieren, eine Stimme zu geben. Und so kauft er 1997 Land, 1.000 Hektar in und um Klepelshagen. Das sorgt seinerzeit für Misstrauen: Da kauft jemand ein ganzes Dorf und hat Ziele, die die Menschen vor Ort zu dieser Zeit eher nicht haben. Heute gehören 2.500 Hektar zur Stiftung. Das Gut Klepelshagen soll das Vorzeigeprojekt der in Hamburg ansässigen Stiftung sein. Ein Demonstrationsbetrieb für wildtierfreundliche Land- und Forstwirtschaft.

Führungen, Ausstellungen und Wanderwege

Über Jahre wird das Tun auf Feld, Wiesen und im Wald von Wissenschaftlern begleitet. Die Stiftung leistet sich vor Ort auch eine Forschungsstation und Öffentlichkeitsarbeit: Führungen zur Zeit der Rotwildbrunft, eine Ausstellung über die heimischen Wildtiere aber auch gut gepflegte Wanderwege mit Infotafeln durch das Wildtierland.

Stiftung setzt den Rotstift an

Bis 2008 die Finanzkrise die Zinserträge des Stiftungskapitals deutlich schmälern: Die Stiftung setzt den Rotstift an und streicht Forschung sowie Stellen. Nur das ökologische Gut wird weiter betrieben - mit der Maßgabe, schwarze Zahlen zu schreiben. Das allerdings, sagt Prof. Klaus Hackländer, sei eine sehr große Herausforderung. Hackländer leitet die Geschicke der deutschlandweit tätigen Stiftung seit 2021. Für den Wildbiologen ist klar, dass die Stiftung zur Wissenschaft auf dem Gut zurückkehren muss. "Und das machen wir, in dem wir auf allen Flächen intensiv die Artenvielfalt erheben." Nur so könne evaluiert werden, ob etwa der Anbau neuer Feldfrüchte wie Öllein oder Weiße Lupine, etwas für den Artenschutz bringen oder nicht. Hackländer hat dafür einen Bereichsleiter Naturschutz eingestellt. Studierende und FÖJler sollen das Monitoring unterstützen.

Artenvielfalt kostet Ertrag und Gewinn

Er und Gutsleiter Christian Vorreyer wissen, dass die wildtierfreundliche Bewirtschaftung mit Abstrichen verbunden ist. "Wir zeigen, was möglich ist, aber wir versehen das Ganze auch mit einem Preisschild. Dass heißt, wir können eigentlich jedem Interessierten sagen, was kostet diese Maßnahme oder auf wie viel Ertrag oder Gewinn muss ich bei dieser Maßnahme verzichten", erklärt Vorreyer. Im Fall von Klepelshagen fängt die Stiftung die Mindereinahmen auf. "Das Geld, was wir einsetzen, hilft uns aber zu ermitteln, was kostet uns ein Feldhase oder ein Brutpaar Braunkehlchen mehr", so Vorstandvorsitzender Hackländer. Die ermittelten Daten sollen interessierten Landwirtschaftsbetrieben zur Verfügung gestellt werden, aber auch Grundlage für Gespräche mit der Landes- und Bundespolitik sein. "Wenn der Landwirt auf Erträge verzichtet und dafür mehr Artenvielfalt ermöglicht, dann muss er dafür künftig vom Steuerzahler honoriert werden", meint der Wildbiologe.

Revitalisierte Wanderwege und neue Ausstellung

Auch die Naturbildung soll in Klepelshagen wieder eine größere Rolle spielen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums sind acht Kilometer Wanderwege wieder instandgesetzt und neue Schilder angebracht worden, so dass Besucher nun wieder Waldmoore, Bäche, Sölle, Wiesen und Buchenwald erleben können. In der Botschaft der Wildtiere ist eine neue, interaktive Ausstellung zu sehen. Dort können Interessierte sich anschauen, wie die Wildtier Stiftung arbeitet und welche Erfolge sie damit im Artenschutz hat. Auch die einst bekannten Hirschtage zur Brunft des Rotwildes sollen wieder aufgelegt werden.

"Katastrophale" Infrastruktur in Vorpommerns Hinterland

Das würde den 2014 verstorbenen Stifter Haymo Rethwisch sicherlich freuen, dessen Ansinnen die Naturbildung war. Seine Witwe Alice Rethwisch hat selbst viel dafür getan, dass vor allem Kinder kennenlernen, wer da eigentlich vor ihrer Haustür lebt. Sie ließ das Haus Wildtierland im benachbarten Gehren bauen, ein Schullandheim, das jetzt nach Corona wieder gut gebucht ist. Alice Rethwisch hat noch viele Ideen für Klepelshagen. Dafür müsse aber die "katastrophale" Infrastruktur im Hinterland von Vorpommern verbessert werden. Cafés, Restaurants, Unterkünfte - all das fehle nach wie vor in der Region und hemme junge Menschen, zu bleiben bzw. überhaupt erst in die Gegend zu kommen. Hier fordert sie mehr Unterstützung von der Landesregierung.

