Stand: 21.04.2021 14:48 Uhr 2020 niedrigste Geburtenzahl in MV seit 2013

In Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2020 weniger Babys das Licht der Welt erblickt als in den Jahren davor. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Landesamtes wurden im Nordosten 12.600 Kinder geboren. Das ist der niedrigste Stand seit 2013, als 12.560 Babys in MV geboren wurden. Dann stieg die Zahl und lag vier Jahre lang über 13.000, ehe sie 2019 auf 12.630 fiel. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass noch weniger Babys in MV das Licht der Welt erblicken, weil es weniger Frauen im entsprechenden Alter gibt. So geht die Prognose für das Jahr 2025 von nur noch 11.553 Geburten aus. | 21.04.2021 14:47