Stand: 24.01.2023 07:22 Uhr 2.000 Teilnehmer bei Demos gegen Energie- und Corona-Politik

An Demonstrationen gegen die Energie- und Corona-Politik haben sich am Montagabend landesweit rund 2.000 Menschen beteiligt. Weitere Themen waren Preissteigerungen und der Krieg in der Ukraine. Die meisten Teilnehmer zählte die Polizei mit 260 in Waren. In Rostock beteiligten sich 235 Menschen. Insgesamt fanden Proteste an 19 Orten statt, unter anderem in Wismar, Neubrandenburg, Greifswald, Teterow, Boizenburg und Parchim.

