2.000 Soldaten bei Militär-Manöver auf der Ostsee Stand: 10.09.2021 05:56 Uhr Ein Militär-Manöver namens „Northern Coasts“ mit insgesamt 2.000 Soldaten beginnt heute an der Küste Schwedens. Beteiligt sind Streitkräfte aus 14 Nationen.

Knapp zwei Wochen lang trainieren die Einheiten an der Küste Schwedens eine fiktive Lage – sowohl im Seegebiet, als auch an Land. Ziel ist es die schwierigen Bedingungen in der Ostsee, mit ihren Meer-Engen und geringen Wassertiefen kennenzulernen, so eine Sprecherin des Marinekommandos in Rostock. Gleichzeitig sollen die speziellen Fähigkeiten der teilnehmenden Nationen gebündelt werden, um kombinierte Operationen für die Sicherung der Ostsee-Region wirksam durchführen zu können.

300 Marine-Soldaten aus Deutschland dabei

Die Deutsche Marine beteiligt sich mit der in Wilhelmshaven stationierten Fregatte Hamburg, zwei Minenjagdbooten aus Kiel und einem Team vom Seebataillon Eckernförde. Insgesamt sind etwa 300 Marine-Soldaten im Einsatz. An dem Militär-Manöver nehmen zwölf europäische Länder sowie die USA und Kanada teil.

