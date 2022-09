Stand: 14.09.2022 16:54 Uhr 20 Gullydeckel in mehreren Orten gestohlen - Zeugen gesucht

Seit Anfang der Woche haben unbekannte Täter mehr als 20 Gullydeckel von Straßen in verschiedenen Orten in der Haff-Müritz-Region gestohlen - unter anderem in Penkun, Strasburg, Bismark, Krackow und Brietzig. Allein dort wurden neun Gullydeckel entwendet. Nach Angaben der Polizei ist bisher ein Schaden von mehr als 5.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

