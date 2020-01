Stand: 02.01.2020 05:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

19-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht

Am Schweriner Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Der junge Mann soll im April 2019 eine 61-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz in Wismar gezwungen haben, mit ihm in ihrem Auto zu einem abgelegenen Weg außerhalb von Wismar zu fahren. Dort habe er sie vergewaltigt, heißt es in der Anklageschrift.

Mutmaßlicher Täter war vorbestraft

Anschließend fuhr er mit seinem Opfer zurück in die Stadt und flüchtete. Einige Tage nach der Tat veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des mutmaßlichen Täters. Ein Zeugenhinweis und ein DNA-Abgleich führten die Ermittler auf seine Spur. Der Mann ist vorbestraft. Wegen gefährlicher Körperverletzung war er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zum Tatzeitpunkt war der 19-Jährige auf freiem Fuß, da die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Vergewaltigungsprozess wird voraussichtlich bis Ende Januar dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.01.2020 | 05:00 Uhr