19 Grad: Temperaturrekord in Mecklenburg-Vorpommern gefallen Stand: 25.02.2021 13:43 Uhr Mit 19 Grad sind am Mittwoch die wärmsten je im Februar in Mecklenburg-Vorpommern gemessenen Temperaturen erreicht worden. Die Spitzentemperatur wurde in vielen Regionen im Land gemessen.

So wurde der Rekordwert beispielsweise in Boizenburg erreicht, in Boltenhagen und in Neustrelitz, wie Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee sagte. Auch in Wismar oder Dömitz sei es 19 Grad warm geworden. "Mehr geht nicht um diese Jahreszeit." An einigen Stellen, wie etwa am Kap Arkona, sei der bisherige Rekord gleich um zwei bis drei Grad übertroffen worden. "Da hat alles gepasst, auch die Windrichtung."

Serie von warmen Tagen

Bemerkenswert ist nicht nur die reine Temperatur, sondern auch die Serie warmer Tage. Mehrere Februartage mit Temperaturen über 15 Grad infolge wurden zuletzt 1990 erreicht, wie Kreibohm verriet. Gerade weil so eine außergewöhnliche Wärme ein so seltenes Geschehen ist, sieht er in den hohen Temperaturen als Einzelereignis keinen Grund zur Besorgnis. "Sorgen sollte man sich eher machen, wenn der Februar alle fünf Jahre so warm ist."

Am Wochenende wird es kühler

Die Wärme hält sich nicht mehr lange. Von Freitag an wird es mit Temperaturen von sechs bis neun Grad deutlich kühler - eine extreme Kälte ist allerdings erst mal nicht zu erwarten. "Das enstpricht eher schon den Mittelwerten der Jahreszeit, ist aber noch leicht drüber", sagte Kreibohm. Dabei bleibe es freundlich und meist trocken.

