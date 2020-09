Stand: 03.09.2020 15:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

18,6 Millionen Euro von Lotterie Glücksspirale für Projekte in MV

Die Lotterie Glücksspirale hat mit 18,6 Millionen Euro in den vergangenen 29 Jahren Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Unterstützt würden zum Beispiel der Sport, die Wohlfahrtsverbände und der Denkmalschutz, teilte die Lotterie am Donnerstag in Wismar mit. Allein für den Wiederaufbau der gotischen St.-Georgen-Kirche in Wismar seien 10,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Auch viele kleine Denkmale in MV - insgesamt 557 - seien unterstützt worden, hieß es weiter. Beispiele seien die Stadtkirche Marlow, die Dorfkirche Samtens auf Rügen, das Kloster Rühn bei Bützow oder die Windmühle Mustin. | 03.09.2020 15:27