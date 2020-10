17 Extremismus-Fälle bei Polizei und Verfassungsschutz in MV Stand: 06.10.2020 14:57 Uhr Im Nordosten hat es laut Verfassungsschutz in den vergangenen drei Jahren 15 rechtsextreme Verdachtsfälle in den eigenen Reihen und bei der Polizei gegeben. Laut Landesinnenminister kamen zwei weitere hinzu.

Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben einem Bericht des Verfassungsschutzes zufolge in den vergangenen drei Jahren 377 rechtsextreme Verdachtsfälle in den eigenen Reihen registriert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) appellierte an alle Beschäftigten der Sicherheitsbehörden, die Verfassung aktiv zu verteidigen.

Weitere Fälle nach Erfassungszeitraum

Laut des Berichts hat Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen drei Jahren 15 Verfahren gegen Beschäftigte bei Polizei oder Verfassungsschutz wegen Rechtsextremismus-Verdachts eingeleitet. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sprach nach dem Erfassungszeitraum von noch zwei weiteren Fällen im Nordosten. In einem Fall wurde außer einem Disziplinarverfahren auch ein Strafverfahren durchgeführt. Im überwiegenden Teil der Fälle handelte es sich dabei um rechtsextremistische, antisemitische oder rassistische Aussagen von einzelnen oder mehreren Personen.

Zahl der Verdachtsfälle unterm Bundesschnitt

Caffier betonte gegenüber dem NDR, dass es zunächst gut sei, die Zahlen auch bundesweit zu erheben. "Es müssen aber grundsätzlich einmal im Jahr die laufenden und abgeschlossenen Verfahren veröffentlicht werden", wie es im Nordosten schon Praxis sei. Auf diese Weise könne das Thema transparent auf die Tagesordnung kommen.

Bei insgesamt rund 5.600 Beschäftigten der Polizei und des Landesamtes für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern liegt der Anteil damit bei 0,27 Prozent. Bundesweit bewegt sich der Anteil rechtsextremistischer Verdachtsfällen in den Sicherheitsbehörden bei 0,1 Prozent.

Schwesig und Seehofer gesamtgesellschaftliche Studie

Trotz der geringen absoluten Zahl, ist für Bundesinnenminister Seehofer jeder Fall, einer zu viel und müsse konsequent geahndet werden. Eine Rassismus-Studie allein bei der Polizei lehnt er jedoch weiterhin ab. Wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plädiert er für eine Rassismus-Studie, die sich auf die gesamte Gesellschaft bezieht.

