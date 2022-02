Stand: 05.02.2022 14:35 Uhr 16 neue Feuerwehrfahrzeuge übergeben

16 neue Löschfahrzeuge sind am Sonnabend an Freiwillige Feuerwehren im Land übergeben worden. Die neuen IVECO-Feuerwehrfahrzeuge sind mit Wärmebildkamera, ausfahrbarem Lichtmast und 1.000-Liter-Wassertank ausgestattet. Sie seien vor allem für lokale Einsätze gedacht, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Die Fahrzeuge gingen unter anderem nach Neustrelitz, Bad Kleinen und an die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Die Anschaffung neuer Feuerwehr-Fahrzeuge sei dringend notwendig, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Hannes Möller. Viele Einsatzfahrzeuge stammten teilweise noch aus den 1960er-Jahren. Für Marken wie W 50 oder Robur gebe es immer weniger Ersatzteile und kaum noch Mechaniker, die sich mit diesen Fahrzeugen auskennen. | 05.02.2022 14:35

