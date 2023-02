150.000 Euro Beute: U-Haft für mutmaßliche Maschinendiebe Stand: 10.02.2023 11:17 Uhr Die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer waren vermutlich auf dem Weg nach Osteuropa. Ihr Diebesgut: zwei Anhängermaschinen - ein Estrichbetonmischer und ein Gerät zur Waldbrandbekämpfung. Gegen die Männer wurde Haftbefehl erlassen.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat zwei mutmaßliche Maschinendiebe, die samt Beute in Vorpommern gefasst wurden, in Haft nehmen lassen, so ein Sprecher des Amtsgerichts Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Als Grund für die Untersuchungshaft wurde Fluchtgefahr angegeben.

Sichtung durch Zivilstreifen

Die Verdächtigen waren auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin nahe Penkun mit gestohlenen Anhängermaschinen - einer Maschine für Estrichbeton und einem Waldbrandbekämpfungsgerät - im Gesamtwert von 150.000 Euro unterwegs. Zivilstreifen der Bundespolizei waren die Fahrzeuggespanne zwischen Prenzlau und der Grenze zu Polen aufgefallen.

Diebesgut unbemerkt entwendet

Die Maschinen waren nachts in der Region Ludwigslust im Westen Mecklenburgs verschwunden. In beiden Fällen hatten die Besitzer - wie die Landesforstanstalt MV - die Verluste noch nicht bemerkt. Zugfahrzeuge und Beute wurden beschlagnahmt. Es werde geprüft, inwiefern das Duo für weitere Diebstähle von Autos, Bau- oder Agrarmaschinen in den letzten Monaten verantwortlich ist. Den Tatverdächtigen drohe eine mehrjährige Haftstrafe.

