Stand: 19.04.2023 05:55 Uhr 15-Jährige greift Feuerwehrleute in Rostock mit Messer an

Beim Löschen eines Brands in Rostock sind Feuerwehrleute von einer 15-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden. Mit Besen und Schaufeln hätten sich die Einsatzkräfte vor der Jugendlichen am Dienstagabend geschützt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge hatte sie zwei Wertstofftonnen angezündet. Als die Feuerwehr den Brand löschen wollte, habe die polizeibekannte 15-Jährige zwei Einsatzkräfte attackiert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Jugendliche verletzte sich nach Angaben der Polizei selbst bei dem Vorfall und kam in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.04.2023 | 06:00 Uhr