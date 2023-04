15 Baltische Störe im Stettiner Haff ausgesetzt Stand: 28.04.2023 16:10 Uhr In der Ostsee, dem Stettiner Haff und in der Oder sollen mehr Störe angesiedelt werden. Dazu wurden nun 15 baltische Störe in Altwarp bei Ueckermünde ins Stettiner Haff gesetzt.

Die am Freitag ausgesetzten, über einen Meter langen Störe sollen grundsätzliche Erkenntnisse über das Wanderverhalten des Baltischen Störs im gesamten Ostseeraum liefern. Außerdem will das Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei auch herausbekommen, wie lange Störe im Stettiner Haff bleiben, bevor sie in die Oder oder die Ostsee abwandern, wie Janine Fuhst vom Landesfischerei-Institut erklärte.

Störe mit Sendern liefern Daten

Erste Ergebnisse seien bereits gewonnen worden. Dabei sind im vergangenen Jahr 49 Störe mit kleinen Sendern im Stettiner Haff ausgesetzt worden. 40 von ihnen würden jetzt regelmäßig von Empfängerstationen entlang des Haffes erfasst.

