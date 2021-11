Stand: 18.11.2021 05:14 Uhr 14-Jähriger Ausreißer stiehlt Großvater 4.000 Euro

Ein 14-Jähriger aus Sassnitz auf Rügen ist aus einer Jugendeinrichtung in Berlin ausgebüxt, zu seinem Großvater nach Plön gefahren und hat ihm 4.000 Euro gestohlen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch weiter mitteilte, wurden Beamte auf den Jungen aufmerksam, als er im Hauptbahnhof von Hannover einen Zug bestieg, ohne seine Maske richtig zu tragen. Er war seit Sonntag von der Jugendeinrichtung als vermisst gemeldet. Der Großvater erstattete Strafanzeige, aber der Jugendliche gab an, das Geld ausgegeben zu haben. | 18.11.2021 05:13