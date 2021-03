Stand: 11.03.2021 07:00 Uhr 130 Anzeigen wegen betrügerischer SMS-Paketbenachrichtungen

Beim Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern sind inzwischen 130 Strafanzeigen wegen betrügerischer SMS-Paketbenachrichtungen erstattet worden. Klicken Nutzer auf den enthaltenen Link, installiert sich eine Schadsoftware, durch die Kosten entstehen. Sollte so ein Link schon angeklickt worden sein, empfiehlt das LKA, das Handy in den Flugmodus zu schalten, beim Provider nachzufragen, ob schon Kosten entstanden sind und Anzeige zu erstatten. | 11.03.2021 07:00