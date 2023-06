13-Jährige aus Altentreptow stirbt nach Drogenkonsum Stand: 27.06.2023 05:20 Uhr Nach dem Konsum von Drogen liegen zwei Mädchen tagelang in der Neubrandenburger Klinik - eines ist nun verstorben. Die Polizei ermittelt und will auch die Schule der beiden besuchen.

Eine 13-Jährige aus Altentreptow ist im Krankenhaus gestorben - offenbar an den Folgen von Drogenkonsum. Laut Polizei hatte das Mädchen zusammen mit einer 15-jährigen Freundin wahrscheinlich in der vergangenen Woche Ecstasy "mit extrem hohem Wirkstoffgehalt" genommen. Beide befanden sich danach in Lebensgefahr und wurden im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Die 13-Jährige sei am Montag gestorben, die 15-Jährige "auf dem Weg der Besserung", so die Polizei.

Überdosis durch hochdosierte Tablette?

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Es soll unter anderem nun geklärt werden, ob es sich um die besonders gefährliche Droge "Blue Punisher" gehandelt habe. Möglich ist auch, dass die Schülerinnen eine Überdosis genommen haben. Je nach Körperzustand und Droge kann auch schon die Einnahme einer Pille lebensbedrohlich sein.

Präventionsteam in der Schule

Die Ermittler wollen zudem klären, wo und von wem die Mädchen die Drogen bekamen. Die Polizei hält es für möglich, dass die Drogen, die die Mädchen genommen haben, weiter in Altentreptow kursieren - eventuell sogar an der Schule der beiden Mädchen. Mehrere Präventionsbeamte werden deshalb dort heute mit Schülerinnen und Schülern über die Gefahren von Drogen sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.06.2023 | 05:30 Uhr