Stand: 11.12.2021 08:04 Uhr 120.000 Impfungen während Impf-Aktionswoche in MV

Der Hausärzteverband und das Gesundheitsministerium haben sich zufrieden mit dem Verlauf der landesweiten Impfwoche in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. In der vergangenen Tagen seien in Praxen und Impfstützpunkten etwa 120.000 Impfungen verabreicht worden, hieß es. So viele seien es zuletzt in der Hochzeit der Impfungen im Sommer gewesen. Neben 100.000 Booster-Impfungen habe es rund 12.500 Erst- und 7.800 Zweitimpfungen gegeben. Laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hätte weit mehr geimpft werden können, wären die Hausärzte vielerorts nicht durch zu geringe Mengen an Biontech-Impfstoff ausgebremst worden. Die vom Bund veranlasste Kontingentierung war bei den Ärzten und auch bei Drese auf Unverständnis gestoßen | 11.12.2021 08:01