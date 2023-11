11-jähriger Held aus Rostock: Kind enttarnt Autoknacker Stand: 26.11.2023 13:44 Uhr Ein 11-jähriges Kind hat der Polizei in Rostock geholfen, einen Dieb zu fassen. Der Mann hatte mehrere Autos aufgebrochen.

Am Abend hatte die Polizei gleich mehrere Anzeigen auf dem Tisch. So waren unweit des Zoos bei einem Auto die Scheibe eingeschlagen und persönliche Dinge als gestohlen gemeldet worden. Noch während die Anzeige aufgenommen wurde, kam die Nachricht: Auch am Warnowufer sei ein Auto aufgebrochen worden. Ein 11-jähriger Junge hatte die Tat beobachtet.

Beschreibung passt auf Verdächtigen

Weil das Kind als Zeuge den mutmaßlichen Einbrecher gut beschreiben konnte, wurde der 58-jährige Verdächtige wenig später in der Nähe der alten Neptun-Werft gestellt. Das mutmaßliche Tatwerkzeug habe er noch bei sich gehabt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann ist den Ermittlern bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Später stellte sich zudem heraus, dass an zwei weiteren Orten in der Stadt - auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Südstadt und am Kempowski-Ufer - ebenfalls Autos aufgebrochen worden waren und Gegenstände entwendet wurden. Ob der Verdächtige auch hier die PKW aufgebrochen hat, wird noch geprüft.

Appell an Autofahrer

Die Polizei sicherte an allen Tatorten Spuren. Diese werden jetzt ausgewertet. Die Polizei weißt noch einmal eindringlich darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist. Um Einbrüche zu vermeiden, sollten Autobesitzer darauf achten, keine wertvollen Gegenstände sichtbar im Wagen liegen zu lassen. Vor zehn Tagen wurden in Rostock binnen 24 Stunden 26 Autos aufgebrochen.

