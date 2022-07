Stand: 08.07.2022 14:13 Uhr 108 neue Polizisten für MV

Mecklenburg-Vorpommern hat 108 neue Polizistinnen und Polizisten. Nach zweijähriger Ausbildung haben die Absolventen am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. 23 Frauen und 85 Männer sind in der Fachhochschule in Güstrow zu Polizeimeistern auf Probe ernannt worden. Die meisten von ihnen werden ab August bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt, die anderen unterstützen die Polizeiinspektionen im Land. 43 von ihnen haben das Ausbildungsziel nicht erreicht - größtenteils, weil sie Prüfungen während der Ausbildung nicht bestandenen haben. | 08.07.2022 14:12

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.07.2022 | 14:00 Uhr