100.000 Euro Schaden: Brand in Stallgebäude in Wittenburg Stand: 04.02.2022 07:29 Uhr In Wittenburg hat am Donnerstag ein Stallgebäude gebrannt. Dabei ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde aber niemand, auch die Tiere konnten gerettet werden.

Am Donnerstag ist in einem Stallgebäude in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Feuer ausgebrochen. Der Kuhstall selbst wurde nicht stark beschädigt, dafür aber die anliegende Garage. Darin stand ein Traktor, der vollständig ausbrannte. Deshalb beläuft sich die Schadenssumme auf 100.000 Euro.

100 Kühe waren eingestallt

Bei dem Feuer wurde zum Glück niemand verletzt. Auch die rund 100 Jungrinder konnten rechtzeitig durch Mitarbeiter aus dem Stall gerettet werden. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei nach der Brandursache. Erste Hinweise deuten darauf, dass das Feuer nach Reparaturarbeiten an dem nun ausgebrannten Traktor ausgelöst wurde. Um den Brand zu löschen, rückten circa 100 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren aus der Region an.

Sichtbehinderungen auf der A24

Durch die Rauchentwicklung und die dichte Lage zur Autobahn, war zudem Qualm über die A24 gezogen. Zeitweise kam es zu Sichtbehinderungen für die Verkehrsteilnehmer. Unfälle meldete die Polizei aber nicht.

