Stand: 04.02.2022 05:13 Uhr 100.000 Euro Schaden: Brand in Kuhstall in Wittenburg

In Wittenburg hat am Donnerstag ein Kuhstall gebrannt. Zudem wurde eine anliegende Garage beschädigt und ein Traktor, der in dieser Garage stand, brannte vollständig aus. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer aber niemand verletzt. Selbst die Jungtiere konnten rechtzeitig aus dem Stall gerettet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei allerdings auf rund 100.000 Euro. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. | 04.01.2022 05:10

