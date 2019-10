Stand: 07.10.2019 11:25 Uhr

1.000 "Rettungspunkte" für Notfälle in Wäldern

In den Wäldern des Landes sowie in zwei Nationalparks werden in diesen Tagen sogenannte Rettungspunkte eingerichtet. Mehr als 1.000 Schilder sollen künftig im Notfall helfen, hilfsbedürftige Menschen zu finden.

Waldwege bekommen "Adressen"

Die Rettungspunkte befinden sich an befahrbaren Wegen und sollen Orientierung bieten: Im Falle eines Unfalls können Anrufer beim Notruf so beschreiben, wo sie sich genau befinden. Während in Städten und Dörfern Adressen angegeben werden können, war dies bislang in freier Natur häufig ein Problem. Zudem dürfen die Rettungsleitstellen die Handys von Anrufern ohne richterlichen Beschluss nicht orten.

Kennziffer führt Rettungskräfte direkt zum Notfall

Die in den Wäldern aufgestellten Schilder mit einem Landkreiskürzel und einer drei bis vierstelligen Ziffer sollen Rettungskräfte jetzt schneller zum Einsatzort führen. Die Gesamtkosten für die Rettungspunkte belaufen sich nach Angaben der Landesforstanstalt auf rund 130.000 Euro. Sie werden aus europäischen Fördermitteln bezahlt.

Weitere Informationen Mehr Waldfläche in MV, aber auch mehr Abholzung In Mecklenburg-Vorpommern ist wieder mehr Wald abgeholzt worden, um die Flächen anderweitig zu nutzen. Trotzdem ist die Waldfläche insgesamt in den vergangenen fünf Jahren leicht gewachsen. mehr Klimawandel große Gefahr für Wälder in MV Stürme, Dürre und Überflutungen: Der Klimawandel setzt dem Wald im Nordosten zu. Das hat das vergangene Jahr deutlich gezeigt, wie aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervorgeht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.10.2019 | 10:00 Uhr