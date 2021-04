100 Millionen Euro zusätzliche Hilfen für Wirtschaft in MV Stand: 12.04.2021 13:50 Uhr Mecklenburg-Vorpommern wird den Unternehmen im Land mit weiteren 100 Millionen Euro durch die Corona-Pandemie helfen. Das kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag an.

Zwei Drittel der Summe kommt vom Land, ein Drittel vom Bund. Zunächst Glawe eine Summe von 150 Millionen Euro angegeben. Mit 30 Millionen Euro will das Land Betriebe des verarbeitenden Gewerbes unterstützen. Demnach bekommen sie für Investitionen um bis zu 20 Prozentpunkte höhere Subventionen, als in der Regel dafür vorgesehen sind. Außerdem stellen das Wirtschaftsministerium und der Bund einen Härtefallfonds zur Verfügung. 30 Millionen Euro liegen bereit, um Not leidenden Unternehmen zu helfen, die kein Geld aus anderen Corona-Hilfe-Programmen bekommen können.

Zusätzliche Unterstützung für Einzelhandel

Laut Glawe soll auch der Kreis der Geschäfte erweitert werden, die eine sogenannte Marktpräsenzprämie beantragen können. Mit einer Pauschale von 5.000 Euro sollen sie ihren Online-Auftritt oder andere Werbemaßnahmen für ihre Produkte verbessern. Zusätzliche Hilfen soll auch der Einzelhandel bekommen, der im Januar und Februar schließen musste. Dafür stellt das Land 17 Millionen Euro zur Verfügung. Fünf Millionen Euro soll es zusätzlich an sogenannte "Starthilfe" für Hotellerie und Gastronomie geben.

Corona-Hilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Geld gibt es auch weiterhin für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die längere Zeit in Kurzarbeit waren. Die sogenannte Neustartprämie wird bis Ende Juni 2021 verlängert. 700 Euro können Arbeitgeber für jeden ihrer Arbeitnehmer beantragen. Das Geld wird über fünf Monate ausgezahlt. Außerdem wird das Land Ausbildungsstätten fördern, die den praktischen Ausbildungsanteil für Lehrlinge übernommen haben, deren Stammbetrieb coronabedingt nicht genug ausbilden können.

