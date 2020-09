Stand: 05.09.2020 07:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

100 Gärten und Parks warten auf Besucher

Mehr als 100 Gärten und Parks in Mecklenburg-Vorpommern öffnen heute und morgen ihre Tore für Besucher. Wegen der Corona-Regeln war die Aktion „Offene Gärten“ von Juni auf Anfang September verschoben worden. An allen Orten weisen rosa Gießkannen Besuchern den Weg. Mit dabei ist der Gutspark Hessenburg in der Nähe des Saaler Boddens. Er wurde um 1840 angelegt. Imposant sind seine breiten Winterlindenalleen. Die Staudengärtnerei Klützer Blumenkate in Klütz bei Boltenhagen präsentiert 550 Staudenarten und -sorten.

Auch Kleingärtner machen mit

In Feldberg in der Mecklenburgischen Seenplatte kann der Japanische Privatgarten besichtigt werden. Er bietet unter anderem einen Teegarten und viele japanische Gestaltungselemente wie Wasserbecken und Steinlaternen. Auch Kleingärtner laden ein, beispielsweise die von der Rostocker Anlage Pütterweg. Organisiert wird die Aktion vom Verein „Offene Gärten in MV“ mit dem Ziel, dass Gartenliebhaber sich austauschen, Pflanzen kaufen oder einfach nur verweilen können.

