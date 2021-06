Stand: 03.06.2021 14:02 Uhr 100.000 Selbsttests für Sportvereine

Die Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern bekommen zur Absicherung ihrer Hallentrainings 100.000 kostenlose Corona-Selbsttests. Sie stammen aus einer Landesbeschaffung und werden über den Landessportbund verteilt, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitteilte. So soll es möglich werden, die seit Dienstag wieder erlaubten Hallentrainings schnell zu verwirklichen. Erwachsene benötigen dafür den Angaben zufolge einen maximal 24 Stunden alten Test. Kinder und Jugendliche brauchen demnach keinen Test, jedoch deren Trainer und Betreuer. | 03.06.2021 14:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.06.2021 | 14:00 Uhr