Stand: 10.08.2022 12:46 Uhr 10-Jähriger verliert seine Oma bei Bummeltour in Rostock

Scheinbar haben sich die beiden am Dienstag in Rostock aus den Augen verloren und sich dann nicht mehr gefunden. Im Anschluss irrte der Junge orientierungslos in der Stadt herum. Passanten brachten den kleinen Urlauber zur Streife der Bundespolizei. Alleine hätte er wohl nicht nach Hause gefunden, da er als Feriengast bei seinen Großeltern ist. Schlussendlich konnten die Beamten die Wohnanschrift der Großeltern ermitteln und den Jungen im Streifenwagen dorthin bringen. Sein Opa nahm ihn freudig in Empfang - Ende gut, alles gut! | 10.08.2022 12:40

