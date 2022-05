1. Mai in MV: Veranstaltungen und Kundgebungen im ganzen Land Stand: 01.05.2022 10:28 Uhr Die Gewerkschaften haben zum Tag der Arbeit am 1. Mai zu verschiedenen Kundgebungen und Veranstaltungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen.

In Neubrandenburg hat das sogenannte Demokratiefest begonnen. Hier wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet. Sie soll laut DGB mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der DGB Nord, Ingo Schlüter, unter anderem über die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben diskutieren.

DGB fordert Entlastungen

Themen des Tages sollen auch die die Belastungen der Bevölkerung durch die Pandemie und die steigenden Energiepreise sein: "Es braucht eine gerechte Verteilung der Lasten. Über die beschlossenen Maßnahmen hinaus verlangen wir weitere Entlastungen für Beschäftigte, Rentner und Arbeitslose bei den Energiepreisen", sagte DGB-Nord-Vorsitzende Laura Pooth.

Tarifbindung im Fokus

In Rostock werden die Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch, Katrin Zschau (beide Linke) für ein Gespräch über die Lage der Industrie in der Region erwartet. In Stralsund lädt der DGB Vorpommern in den Bürgergarten ein. Auch hier geht es vor allem um das Thema Tarifbindung. Die Gewerkschaften wollen darauf hinweisen, dass weniger als die Hälfte der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.05.2022 | 12:00 Uhr