Stand: 02.01.2023 07:07 Uhr Sirenentests künftig in ganz MV am Sonnabend

Die Sirenenproben werden künftig auch in den Gemeinden der Landkreise Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg sonnabends um 12 Uhr stattfinden. In Vorpommern-Rügen ertönten sie bislang mittwochs, in Nordwestmecklenburg montags. Die Landkreise passen sich damit den anderen Landkreisen an. Das Innenministerium hatte den landeseinheitlichen Termin verfügt, damit für die Bürgerinnen und Bürger einfacher erkennbar ist, dass es sich um einen Test handelt. Bei der Sirenenprobe ertönt ein Dauerton von ungefähr 15 Sekunden. An gesetzlichen Feiertagen fällt die Sirenenprobe aus.

