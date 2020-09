Stand: 16.09.2020 05:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: 90 Schüler und Lehrer in Quarantäne

An der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen ist eine Lehrerin an COVID-19 erkrankt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Gesundheitsamt hat drei weitere Lehrkräfte und 90 Kinder aus verschiedenen Klassen identifiziert, die Kontakt zur Corona-infizierten Lehrerin hatten. Sie sind alle in Quarantäne und werden heute und am kommenden Montag auf das Coronavirus getestet.

Unterricht geht mit Maske weiter

Sollten die Ergebnisse in beiden Fällen negativ sein, kann die Quarantäne aufgehoben werden. Alle weiteren Lehrer werden ebenfalls getestet. Der Unterricht geht vorerst weiter. Die knapp 700 Schülerinnen und Schüler müssen laut Gesundheitsamt ab sofort auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie legt heute ein Kreuzfahrtschiff in Wismar an: die MS "Europa". Und: 1.901 registrierte Neuinfektionen in Deutschland. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.09.2020 | 06:00 Uhr