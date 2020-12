Nordstream 2 steht offenbar vor Weiterbau Stand: 07.12.2020 18:54 Uhr

Russland macht Druck: Auf der Ostsee laufen die Vorbereitungen zum Weiterbau der zweiten Ostseepipeline offenbar auf Hochtouren.

Derzeit pendeln mehrere Hochseeversorgungsschiffe regelmäßig zwischen dem Hafen Sassnitz Mukran und dem Verlegeschiff Akademik Cherskiy - 70 Seemeilen entfernt. Das russische Verlegeschiff ist bereits südlich von Bornholm in Position gegangen. Seit Tagen bringen die Versorger aus Sassnitz Mukran Nachschub dorthin.

Nordstream 2-Konsortium steht unter Zeitdruck

In den tieferen dänischen Gewässern südöstlich von Bornholm müssen noch rund 60 Kilometer Leitung gelegt werden. In den flacheren deutschen Seegebieten soll dagegen das kleinere Verlegeschiff Fortuna zum Einsatz kommen, das lange Zeit in Wismar gelegen hatte. Wann es seinen Einsatzort südöstlich der Insel Rügen erreicht, ist allerdings unklar. Das Nordstream 2-Konsortium steht dabei unter Zeitdruck: Für rund dreieinhalb Kilometer der Pipeline auf deutschem Gebiet läuft Ende des Jahres die Baugenehmigung aus.

