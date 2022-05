Stand: 25.05.2022 17:46 Uhr MV will mit finanziellen Anreizen mehr Kinderärzte gewinnen

Mit Stipendien und Starterprämien will Mecklenburg-Vorpommern um zukünftige Kinderärzte werben. Dafür stehen bis 2025 insgesamt rund 4,8 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Schweriner Gesundheitsministerium mitteilte. "Kinderärzte und -ärztinnen werden überall im Land gebraucht. Daher ist es wichtig, dass wir verstärkt Anreize schaffen, um künftiges Fachpersonal im Land zu halten", sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Medizinstudierende, die eine Weiterbildung zum Kinderarzt machen wollen, können sich ab Juni für ein Stipendium bewerben. Wer nach seinem Studium mindestens zwei Jahre in einer Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin in MV bleibt, könne in seinen letzten vier Regelsemestern bis zu 300 Euro monatlich erhalten, hieß es. | 25.05.2022 17:46

