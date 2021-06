Landtag berät das letzte Mal vor seiner Neuwahl Stand: 10.06.2021 11:16 Uhr Der Schweriner Landtag kommt heute zu seiner letzten regulären Sitzung in dieser Wahlperiode zusammen. Die rot-schwarze Koalition will unter anderem die Tourismusabgaben, die Urlauber zahlen müssen, erweitern.

Künftig können dann auch Gemeinden, die keine Kur- oder Erholungsorte sind, Urlauber zur Kasse bitten, wenn sie dafür das touristsiche Angebot erweitern, zum Beispiel bessere Radwege bauen. Der Landtag will den Weg dafür mit einem neuen Gesetz frei machen.

Debatte über Beschäftigungs- und Lohnentwicklung

In der Aktuellen Stunde, die wegen der Regierungserklärung zur Corona-Lage an das Ende der Sitzungswoche verlegt worden war, soll zudem über die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern debattiert werden. Der Antrag der SPD trägt den Titel "Gute Ideen für gute Arbeit - Mecklenburg-Vorpommern weiter voranbringen". Außerdem wird sich das Parlament mit dem Bericht des MV-Zukunftsrates befassen. Im Auftrag der Landesregierung hatte das Expertengremium Entwicklungschancen für Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet und Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet.

Schwerin möchte auf Unesco-Welterbe-Liste

Weitere Themen der Sitzung sind die Pflege der niederdeutschen Sprache, Konsequenzen aus der Corona-Pandemie für den Schulbetrieb und das Gesundheitswesen, der regionale Bahnverkehr sowie die Bemühungen Schwerins, auf die Unesco-Welterbe-Liste zu kommen.

19 Abgeordnete kandidieren nicht mehr

Die letzte Sitzung vor der Sommerpause heißt für viele Abgeordnete auch Abschied nehmen - 19 von 71 werden nicht mehr kandidieren. Unter ihnen ist der ehemalige Innenminister Lorenz Caffier (CDU), der sozialploitische Sprecher der SPD, Jörg Heydorn und der Innenexperte der Linken, Peter Ritter.

