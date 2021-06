Corona: Delta-Variante breitet sich in MV aus Stand: 26.06.2021 12:28 Uhr Die besorgniserregende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich offenbar auch in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Die als besonders ansteckend geltende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich offenbar auch in Mecklenburg-Vorpommern aus. Bei einer Auswertung der Universitätsmedizin Greifswald wurden 30 Prozent der Proben der Delta-Variante zugeordnet. Das berichtete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) auf seiner Internetseite. Damit belegte die Delta-Variante Platz 2 hinter der mit 51 Prozent weiterhin dominierenden Alpha-Variante. Die Forscher wiesen allerdings darauf hin, das Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren. Es wurden nur 37 Proben in die Untersuchung einbezogen.

Schwesig: Doppelte Testpflicht für Rückkehrer

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderten eine doppelte Testpflicht für Urlauber, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren. "Internationale Reisen dürfen nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen", sagte Schwesig. Für alle Rückkehrer aus Risikogebieten sollte daher gelten, dass sie einen Test unmittelbar nach ihrer Rückkehr machen und einen weiteren nach fünf Tagen Quarantäne. Der Bund solle seine Verordnung entsprechend ändern oder die Länder selbst entscheiden lassen. Lauterbach schränkte ein, dass eine solche Testpflicht nicht für doppelt Geimpfte oder Genesene gelten müsse.

Impf-Appell an Eltern

Mecklenburg-Vorpommerns Familienministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte an die Eltern von Schul- und Kita-Kindern, sich in den nächsten Wochen gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Eine Impfung der Eltern ist ein wirkungsvoller Schutz für ihre Kinder", sagte Drese. "Sie reduzieren damit das Risiko einer Ansteckung innerhalb der Familie deutlich." Laut jüngster Studien aus Israel und Finnland, so Drese, bieten hohe Covid-Impfraten bei Erwachsenen auch ungeimpften Kindern einen besseren Schutz.

