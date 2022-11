Stand: 18.11.2022 06:35 Uhr Aus Bad Sülze: Flugabwehr-Raketen-Gruppe wird in die Slowakai verlegt

Soldatinnen und Soldaten der "Flugabwehr-Raketen-Gruppe 24" bereiten sich auf ihre Verlegung in die Slowakai vor. Sie sollen dort zusammen mit anderen NATO-Verbänden den Luftraum schützen. Die Frauen und Männer aus Bad Sülze lösen zwei Kampfstaffeln der "Flugabwehr-Raketen-Gruppe 21"aus Sanitz ab, die seit dem Sommer Teil eines NATO-Truppen-Kontingents in Silacz im Zentrum der Slowakei sind. Mit ihrem Raketenabwehrsysthem "Patriot" sollen sie zusammen mit Bodenstreitkräften angesichts des russischen Krieges in der Ukraine die Ostflanke der NATO im Rahmen der sogenannten "Verstärkten Wachsamkeits-Aktivitäten" schützen, so ein Bundeswehrsprecher. Der Kontingentwechsel werde in den nächsten Wochen schrittweise erfolgen, so dass die abgelösten Sanitzer Soldatinnen und Soldaten Weihnachten bei ihren Familien verbringen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.11.2022 | 06:30 Uhr