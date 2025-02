-21 Grad in Anklam: Eisige Nächte in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 17.02.2025 08:02 Uhr In der vergangenen Nacht ist es in Mecklenburg-Vorpommern besonders kalt geworden. In Anklam wurden -21 Grad am Erdboden gemessen. Das ist der zweitniedrigste Wert in ganz Deutschland.

Die Temperaturen sind hierzulande in der Nacht zum Montag besonders tief gefallen. In Anklam wurden -21 Grad am Erdboden gemessen. Damit verzeichnete die Hansestadt den zweitniedrigsten Wert in ganz Deutschland. Nur im Erzgebirge wurden mit -26 Grad am Erdboden noch tiefere Temperaturen gemessen.

Tiefe Temperaturen in ganz MV

Auch in anderen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern sind die Nächte kalt geworden. NDR 1 Radio MV Hörer haben in Barkow bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) -16,5 Grad, in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) -13 Grad, in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) -10 Grad und in Sagard auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) -9,5 Grad gemessen. Dabei handelt es sich laut NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm allerdings auch um Temperaturen am Erdboden. Für gewöhnlich melden Wetterdienste allerdings Temperaturen über zwei Meter vom Boden, wodurch die Temperaturen leicht höher sein können.

Eisflächen nicht betreten

Durch die kalte Nacht sind wieder viele Seen hierzulande zugefroren. Trotzdem sollten Eisflächen nicht betreten werden. Denn die Eisschichten sind nur dünn und die Temperaturen sollen im Laufe des Tages laut Kreibohm noch auf Höchstwerte um die 0 Grad steigen. Trotz kalter Temperaturen erwarte er jedoch einen wunderschönen, klaren Wintertag mit leichter, lockerer Bewölkung und schwachem Wind aus Richtung Nordwest bis West. Auch in den nächsten Tagen sollen die Nächte ähnlich kalt bleiben. Trotzdem bleibt es wohl erstmal größtenteils sonnig. Im Laufe der Woche soll es dann aber laut dem Wetterexperten wieder etwas milder werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.02.2025 | 06:50 Uhr