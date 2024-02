Radio-Reportagen aus Großbritannien

Was macht schottischen Whisky eigentlich so besonders? Wie sind die Auswirkungen Brexit-Votums und natürlich: Was ist eigentlich im britischen Königshaus gerade so los? Die Korrespondenten Jens-Peter Marquardt, Anne Demmer und Thomas Spickhofen nähern sich der britischen Seele mit vielen spannenden Reportagen - und natürlich mit dem Podcast.