NDR Info im Dialog: Melden Sie sich an für die Video-Konferenzen Stand: 30.03.2022 17:55 Uhr Sagen Sie uns Ihre Meinung. Was wollen Sie über unsere Arbeit wissen? Was gefällt Ihnen gut an unserem Programm, was fehlt Ihnen und was können wir besser machen im Radio, im Fernsehen und Online?

Die NDR Info Macherinnen und Macher möchten mehr über Ihre Wünsche und Erwartungen erfahren. Deshalb laden wir Sie ein, mit uns zu diskutieren - eine Woche bis zum 2. April.

VIDEO: NDR Info lädt zum virtuellen Austausch ein (3 Min)

In zahlreichen Video-Konferenzen zu verschiedenen Themen möchten wir Ihnen Einblicke in unsere Arbeitsweisen, unsere täglichen Herausforderungen und die Diskussionen in unserer Redaktion geben. Aber vor allem wollen wir Ihr Feedback. Was erwarten Sie von uns, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Wir freuen uns über rege Beteiligung an den Gesprächen und wünschen uns einen kritischen Austausch.

AUDIO: Ausblick auf die NDR Dialog-Woche (4 Min) Ausblick auf die NDR Dialog-Woche (4 Min)

AUDIO: NDR Info im Dialog: Chefredakteur Adrian Feuerbacher lädt zum Mitdiskutieren ein (4 Min) NDR Info im Dialog: Chefredakteur Adrian Feuerbacher lädt zum Mitdiskutieren ein (4 Min)

Es stehen verschiedene Themenbereiche zur Auswahl, über die wir mit Ihnen in jeweils 90 Minuten diskutieren wollen:

Donnerstag, 31. März, 18.30-20.00 Uhr

Der Gender-Stern im Programm von NDR Info: Pro & Contra

mit NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher, Nadja Mitzkat (Reporterin) und Joachim Hagen (Redakteur)

Moderation: Nina Zimmermann

Freitag, 1. April, 18.00-19.30 Uhr

Der Krieg in der Ukraine: Vor welchen Herausforderungen stehen unsere Journalistinnen und Journalisten?

Andreas Cichowicz (NDR Chefredakteur und "Weltspiegel"-Moderator), Andreas Flocken (Experte für Sicherheitspolitik und Host des NDR Info Podcasts "Streitkräfte und Strategien") und Bernd Musch-Borowska (Redakteur, derzeit als Krisenreporter für die ARD in der Ukraine)

Moderation: Susanne Stichler

Samstag, 2. April, 12.00-13.30 Uhr

Der NDR auf Facebook, Twitter, Instagram: Muss das sein?

mit Niels Rasmussen (Leiter Programmgruppe Digitale Angebote im NDR), Jasmin Klofta (Strategie & Entwicklung nonlineare Formate) und Wolf-Hendrik Müllenberg (Redakteur)

Moderation: Birgit Langhammer

Die Teilnahmebedingungen für die Diskussionsrunden finden Sie hier.

Rückblick über bereits stattgefundene Diskussionsrunden:

