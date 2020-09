Stand: 03.09.2020 00:01 Uhr

NDR Info im Dialog - Diskutieren Sie mit uns über Ihr Programm!

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen - und sagen Sie uns Ihre Meinung. Was gefällt Ihnen gut, was fehlt Ihnen und was können wir besser machen? Die Macherinnen und Macher von NDR Info im Radio, Fernsehen und bei Online und Social Media möchten mehr über Ihre Wünsche und Erwartungen erfahren. Deshalb laden wir Sie ein - mit Abstand natürlich. Wegen der Corona-Pandemie.

Dienstag, der 29. September 2020, steht bei NDR Info ganz im Zeichen von Gesprächen mit Ihnen.

Video-Diskussionen zu verschiedenen Themen

An diesem "Dialog-Tag", wird es bei uns von früh bis spät Video-Diskussionen zu verschiedenen Themen geben. Wir freuen uns über rege Beteiligung an den Gesprächen und wünschen uns einen kritischen Austausch.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Es stehen verschiedene Themenbereiche zur Auswahl, über die wir mit Ihnen in jeweils 90 Minuten diskutieren wollen.

An jeder Diskussion können bis zu zehn Publikumsvertreterinnen und -vertreter teilnehmen. Bei größerer Nachfrage entscheidet das Los über die Vergabe der Plätze.

Folgende Themen stehen zur Auswahl:

8 - 9.30 Uhr

Journalismus in der Corona-Krise:

Zwischen Distanz, Aufklärung und Meinungsvielfalt

Das Coronavirus dominiert seit Monaten unser aller Leben, die Politik und die Medien. Umfassende Information, Aufklärung und Einordnung zur Pandemie sind die wesentlichen Ziele unserer Berichterstattung. Dabei sind auch unsere gewohnten Arbeitsweisen u.a. durch Homeoffice und Distanzgebote stark beeinflusst.

Wie ist uns Journalismus in Corona-Zeiten gelungen? Was hätten wir nach Ihrer Meinung besser machen können?

Darüber diskutieren mit Ihnen Christiane Uebing, Leiterin der Programmgruppe Politik und Aktuelles, NDR Info/Radio, und Gabi Kostorz, Leiterin der Programmgruppe Ausland und Aktuelles, NDR Fernsehen.

Moderation: Anna Marohn

10 - 11.30 Uhr

Mehr als bad news:

Warum NDR Info nach Lösungen sucht

Jahrzehnte lang galt der böse Satz "Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten!" weitgehend unangefochten in den meisten Nachrichten-Redaktionen. Seit ein paar Jahren ändert sich das. NDR Info gehört zu den ersten Redaktionen, die sich in Deutschland auch um "konstruktiven Journalismus" bemühen. Das Ziel ist, nicht nur Probleme zu benennen, sondern auch über Lösungsansätze zu berichten.

Wie gefällt Ihnen dieser Ansatz, Perspektiven aufzuzeigen? Wie ist es uns gelungen? Was könnten wir besser machen?

Darüber diskutieren mit Ihnen Adrian Feuerbacher, Chefredakteur NDR Hörfunk und Programmchef von NDR Info, und Charlotte Horn, NDR Info Autorin und Scout für "constructive-journalism"- Geschichten.

Moderation: Anna Marohn

12 - 13.30 Uhr

Investigative Recherche:

Wie decken Reporter und Reporterinnen Missstände auf?

Seit Jahren machen Geschichten von NDR Info Schlagzeilen (nicht nur) in Deutschland. Von den Panama Papers bis zum internationalen Kokainhandel, vom Rechtsradikalismus bis zum IS-Terror: Ein Team engagierter Journalistinnen und Journalisten arbeitet kontinuierlich an investigativen Geschichten. Recherchen, die oft monate-, sogar jahrelang dauern können und dafür die Aufgabe wahrnehmen, eine unabhängige Kontrollinstanz für Politik und Staat zu sein.

Wie bewerten Sie diese Recherchen? Was interessiert Sie besonders? Wie gefällt Ihnen die Berichterstattung im Fernsehen, Radio, Online?

Darüber diskutieren mit Ihnen die beiden preisgekrönten Mitglieder des NDR Recherchepools: Britta von der Heide, Leiterin Innenpolitik NDR Fernsehen, und Benedikt Strunz, Reporter NDR Info.

Moderation: Kathrin Schmid

14 - 15.30 Uhr

Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kultur:

Wie kommen Themen ins Programm - und sind es die richtigen?

Was ist eigentlich Thema bei NDR Info im Radio, im Fernsehen, in Internet? Und vor allem: warum? Warum hören Sie von manchem Ereignis tagelang, von manchem Geschehen manchmal, von anderem nie? Wie entsteht Programm? Wann wird ein Ereignis zur Nachricht - und wann nicht? Wer trifft Entscheidungen?

Stimmt unsere Auswahl? Was würde Sie vielleicht noch mehr interessieren?

Darüber diskutieren mit Ihnen der Leiter der NDR Nachrichtenredaktion (Radio), Tom Heerdegen, und Kerstin Klein, Leiterin Newsroom NDR Info Fernsehen.

Moderation: Anna Marohn

16 - 17.30 Uhr

Die Auslandsstudios des NDR:

Wie unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen arbeiten

Viele Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten aus eigener Anschauung und mit profundem Hintergrundwissen aus aller Welt für die Radio- und Fernsehprogramme der ARD. Der NDR ist verantwortlich für die Studios in London, Neu-Delhi, New York, Washington, Singapur, Stockholm, Tokio und Peking, und hat eine Radio-Korrespondentin im Studio Brüssel.

Wie funktioniert die Arbeit im Ausland, wenn zum Beispiel die dortige Staatsführung verhindern möchte, dass zu viele Informationen nach außen dringen? Wie verschaffen sich Journalistinnen und Journalisten einen Überblick in ihrem Berichterstattungsgebiet, das oft zahlreiche Länder umfasst, in denen viele verschiedene Sprachen gesprochen werden? Welchen Sinn hat das Korrespondentennetz in unserer globalisierten Welt? Wie haben soziale Medien die Berichterstattung aus dem Ausland verändert?

Darüber diskutieren mit Ihnen Andreas Cichowicz, Chefredakteur des NDR Fernsehen, Moderator des Weltspiegel sowie langjähriger ARD Auslandskorrespondent, und Peter Mücke, derzeit Radio-Korrespondent im ARD Studio New York.

Moderation: Kathrin Schmid

18 - 19.30 Uhr

NDR Info 2021:

Wie und wo wünschen Sie sich Ihre Nachrichten?

Radio anschalten und hören, was gerade läuft? Das funktioniert zwar nach wie vor - aber in der digitalen Welt gibt es darüberhinaus viele andere Möglichkeiten, sich mit dem Neusten vom Tage zu versorgen. Im Podcast, via Live-Stream, on demand auf dem Smartphone oder dem Tablet. Wie hätten Sie es denn gerne? Wo und wie hören und sehen Sie unsere Angebote? Was wünschen Sie sich zukünftig?

Sagen Sie es uns und diskutieren Sie darüber mit Björn Staschen, dem Leiter des Projekts Crossmediale Nachrichtenredaktion im NDR, und Verena Hartges, der stellvertretenden Leiterin der Hörfunknachrichten.

Moderation: Anna Marohn

20 - 21.30 Uhr

Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und Netiquette:

Wie wir mit Kommentaren im Netz umgehen

Die Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern unserer Programme über die Social-Media-Kanäle ist längst selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. Nirgends bekommen wir Feedback häufiger, schneller und direkter. Immer interessant, oft wichtig, und manchmal unter der Gürtellinie. Dann werden Kommentare durch uns auch mal gelöscht. Und in der Folge über vermeintliche Zensur diskutiert. Wie bewerten Sie unseren Netz-Auftritt? Welchen Weg halten Sie für richtig zwischen Hasskommentaren und konstruktiver Kritik? Erwarten Sie im Netz vom NDR Nachricht oder Haltung?

Darüber diskutieren mit Ihnen Stefan Gauß, Teamleiter Aktuelles bei NDR Info Online, und Sabine Moers, Teamleitung NDR Info Social Media.

Moderation: Kathrin Schmid

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für "NDR Info im Dialog - Diskutieren Sie mit uns über Ihr Programm!" am Dienstag, 29. September 2020. mehr

Hier können Sie sich anmelden (maximal zwei Veranstaltungen sind möglich), die Frist endet am Sonntag, 13. September, um 23.59 Uhr.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort, PLZ: * Telefonnummer: E-Mail: * Alter: * Beruf: An welcher Diskussion möchten Sie gerne teilnehmen? Die Themen des Dialog-Tags: * Journalismus in der Coronakrise Mehr als bad news - Warum NDR Info nach Lösungen sucht Investigative Recherche Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kultur: Wie kommen Themen ins Programm? Die Auslandsstudios des NDR: Wie unsere Korrespondenten arbeiten NDR Info 2021: Wie und wo wünschen Sie sich Ihre Nachrichten? Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und Netiquette: Wie wir mit Kommentaren im Netz umgehen An welcher Diskussion möchten Sie außerdem gerne teilnehmen? Keine Journalismus in der Corona-Krise Mehr als bad news - Warum NDR Info nach Lösungen sucht Investigative Recherche Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kultur: Wie kommen die Themen ins Programm? Die Auslandsstudios des NDR: Wie unsere Korrespondenten arbeiten NDR Info 2021: Wie und wo wünschen Sie sich Ihre Nachrichten? Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und Netiquette: Wie wir mit Kommentaren im Netz umgehen Welches Thema möchten Sie dabei unbedingt mit uns besprechen? Was möchten Sie zu diesem Thema unbedingt loswerden? Wie haben Sie von der Programmaktion erfahren? Radio Fernsehen Online Social Media Freunde/Bekannte/Familie Ihr Einverständnis Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.09.2020 | 10:00 Uhr