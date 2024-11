Gruß an Bord 2024: Schicken Sie uns Weihnachts-Botschaften für Seeleute Stand: 18.11.2024 09:35 Uhr "Gruß an Bord" - ein Klassiker im Radioprogramm von NDR Info! Familien und Freunde können auch 2024 ihren Lieben auf See, die Weihnachten nicht zu Hause sein können, Grußbotschaften aufnehmen und ein frohes Fest wünschen.

Ein segelndes Klassenzimmer mit Kurs auf die Karibik, Eindrücke von der Neumayer-Station in der Antarktis, Reportagen über das Leben in norddeutschen Küstenstädten und weihnachtliche Grüße in alle Welt: "Gruß an Bord", der Klassiker im Programm des Norddeutschen Rundfunks, will auch in diesem Jahr eine Brücke zu den Seeleuten in aller Welt sein. Aber nicht nur: "Gruß an Bord" zeigt auch, wie wichtig die Seefahrt für unseren Handel ist und welch enormen beruflichen Chancen besonders auf junge Menschen warten - sogar für "Landratten".

Aufzeichnung der Grüße in Hamburg am 8. Dezember

Wenn Sie Freunde, Verwandte oder Kollegen und Kolleginnen auf See zu Weihnachten über das Radio grüßen möchten - oder auch bei der Aufzeichnung der Grüße am Sonntag, 8. Dezember in Hamburg dabei sein möchten, schreiben Sie uns bis zum 3. Dezember eine E-Mail an gruss-an-bord@ndr.de. Auch Voice-Mails sind willkommen. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Am Nachmittag des zweiten Advents zeichnen wir die Grüße auf. Dafür empfangen Sie unsere Moderatoren Birgit Langhammer und Ocke Bandixen in der Hamburger Seemannsmission Duckdalben ab 16 Uhr - mit Lebkuchen, der Folk-Pop-Band Fjarill und einigen prominenten Gästen.

Ausgestrahlt wird "Gruß an Bord" an Heiligabend ab 20 Uhr auf NDR Info. Zuvor gibt es - quasi zur Einstimmung - ab 19 Uhr eine einstündige Sendung mit maritimem Schwerpunkt.

An Heiligabend 1953 wurde die NDR Traditionssendung "Gruß an Bord" zum ersten Mal ausgestrahlt. Damit die Schiffe auf den Weltmeeren die Sendung empfangen können, mietet der NDR eigens zusätzliche Kurzwellen-Frequenzen an.

