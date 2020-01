Live: Die Angst vor dem Kontrollverlust - Was passiert bei der Narkose?

Live: Die Angst vor dem Kontrollverlust - Was passiert bei der Narkose?

Wenn eine Operation ansteht, machen sich viele Patienten Gedanken um die Narkose. Oft weckt die Vorstellung, betäubt zu sein, Ängste. Wir können dann nicht mehr verfolgen, was mit uns geschieht. Wichtig ist daher die Aufklärung durch Anästhesisten, den Fachleuten für die Betäubung.

Welche Arten von Narkose gibt es? Sind die Verfahren sicher? Was sollte man vorher wissen oder beachten? Was ist der Unterschied zwischen Sedierung und Betäubung? Wie ist es eigentlich möglich, dass das Bewusstsein schwindet, der Körper aber weiter funktioniert? Was genau läuft im Gehirn ab? Welche Nachwirkungen kann eine Narkose haben?

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 20.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Achtung: Anrufe aus dem Ausland für die Redezeit sind im Moment aus technischen Gründen leider nicht möglich. Wir bitten dafür Entschuldigung und um Verständnis. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.

Hörer fragen - Experten antworten

"Die Angst vor dem Kontrollverlust - Was passiert bei der Narkose?" ist heute (14. Januar 2020, 21.05 Uhr) das Thema der NDR Info Redezeit in Kooperation mit der NDR Info Radio-Visite und der NDR Fernsehsendung Visite.

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Experten:

Prof. Dr. med. Cord Busse

Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Medical School Hamburg

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Maisch

Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Albertinen Krankenhaus Hamburg