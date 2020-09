Stand: 24.03.2020 00:13 Uhr Nachtclub ÜberPop: Corona und die Musikszene

Clubs und Theater sind geschlossen, Konzerte und Festivals werden auf immer längere Sicht abgesagt. Das Coronavirus trifft die Musikbranche hart. Nicht nur Musiker*innen, auch Agenturen, Technik, Bühnenbau und Caterern brechen in Zeiten von Covid-19 die Aufträge weg. Insbesondere kleinere Clubs und Plattenfirmen sind existenziell bedroht. Die Perspektive auf Monate sozialer Isolierung und das Fehlen von Rücklagen sorgen die Kulturschaffenden. Wie Künstler*innen, Veranstalter und Verbände versuchen, mit der Krise zu leben, welche Lösungen die Politik anbietet, aber auch, wie in der Misere neue, kreative Ideen und Projekte entstehen - das untersuchen und erzählen Siri Keil, Birgit Reuther, Henning Cordes und Andreas Moll jede Woche in Nachtclub ÜberPop.