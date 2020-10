Stand: 30.10.2020 11:11 Uhr NDR Info Popkocher: "The Drop" von The Nix von Goetz Steeger, NDR Info Nachtclub

Party-Spirit in 120 BPM aus dem Osten Londons: Orgelsynkopen auf einem straighten Funk-Beat, dazu melancholische Keyboardflächen und lasziv-neckischer Duettgesang.

"The Drop" von The Nix im Popkocher

Ex Franz Ferdinand Mitglied Nick McCarthy und Produzent Seb Kellig habe ihr gemeinsames Sausage Studio im hippen Londoner Stadtteil Hackney geöffnet, allerlei Gäste trudelten ein und trugen ihren Part bei. Darunter Laetitia Sadler, KT Tunstall und im Fall von "The Drop" die Sängerin Khloe Anna. Der lässige, unangestrengte Party Spirit ist den Tracks anzuhören, Electrosounds und Dub-Elemente sind meistens die Grundlage, bei "The Drop" kommt noch eine Portion Funk dazu.

AUDIO: "Brother, Sister" von Kevin Morby im Popkocher (5 Min)

Weitere Informationen Popkocher Im Popkocher macht Goetz Steeger hörbar, wie Musik gemacht wird: Er erklärt den Aufbau von Songs anhand von Harmonien, Groove, Instrumentarium und stilistischer Zugehörigkeit. mehr Album der Woche: Sausage Studio Sessions Für "Sausage Studio Sessions" hat das Duo the Nix möglichst viele Musiker*innen in ihr Studio eingeladen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 30.10.2020 | 23:05 Uhr