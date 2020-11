Stand: 24.11.2020 15:58 Uhr NDR Info Popkocher: "All Things Must Pass" von George Harrison von Goetz Steeger, NDR Info Nachtclub

George Harrisons Ode an die Vergänglichkeit feiert am 27. 11. sein 50 jähriges Jubiläum. Der bombastische Wall Of Sound Hit setzte in den 70er Jahren neue Pop-Maßstäbe.

"All Things Must Pass" von George Harrison im Popkocher

Ein Leben nach den Beatles, ein vergängliches zwar, aber dafür befreit von den Zwängen des Fab Four-Daseins; für George Harrison hätte es nicht besser losgehen können: Liegengebliebenes aus den letzten Jahren, sowie neue Kompositionen, eine davon mit Bob Dylan als Co-Autor, das ganze eingespielt mit seinen guten Freunden aus der damaligen Rock‘n Roll Elite: u.a. Eric Clapton, Dave Mason, Ginger Baker, Gary Brooker, auch Ringo und der 5. Beatle Billy Preston waren dabei. Wall Of Sound- Spezialist Phil Spector war als Produzent angeheuert, eine durchaus heikle Entscheidung, nach dessen umstritten pompöser Inszenierung des "Let It Be"- Albums.

"All Things Must Pass" wurde ein voller Erfolg, landete auf Platz Eins der britischen und amerikanischen Charts und sollte Harrison‘s erfolgreichstes Album bleiben.

AUDIO: "All Things Must Pass" von George Harrison im Popkocher (5 Min)

