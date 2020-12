Der Nachtclub Wochenplan

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams, von 22 bis 24 Uhr live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert. Am Freitag: ? in den Nachtclub Classics mit Moderator.

Nachtclub und Nachtclub in Concert vom 04.01.2021 - 08.01.2021 Sendung und Datum Stunde 1 Stunde 2 Montag, 04.01.2021, Nachtclub von 20 - 22 Uhr Moderation: ??? Moderation: ??? Montag, 04.01.2021, Nachtclub in Concert von 22 - 24 Uhr Künstler*in, Veranstaltungsort, Datum.... Künstler*in, Veranstaltungsort, Datum.... Dienstag, 05.01.2021, Nachtclub von 20 - 22 Uhr Dienstag, 05.01.2021, Nachtclub in Concert von 22 - 24 Uhr Mittwoch, 06.01.2021, Nachtclub von 20 - 22 Uhr Mittwoch, 06.01.2021, Nachtclub in Concert von 22 - 24 Uhr Donnerstag, 07.01.2021, Nachtclub von 20 - 22 Uhr Donnerstag, 07.01.2021, Nachtclub in Concert von 22 - 24 Uhr Freitag, 08.01.2021, Nachtclub von 20 - 21 Uhr Freitag, 08.01.2021, Nachtclub Classics von 21 - 22 Uhr Freitag, 08.01.2021, Nachtclub in Concert von 22 - 24 Uhr