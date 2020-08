Mikado am Morgen - sonntags um 08.05 Uhr

Wenn am Sonntag früh Jessica und Tim "Mikado am Morgen" moderieren, gibt es immer ein spannendes oder lustiges Sendungsthema, Reportagen, eine Guten-Morgen-Geschichte, von Kindern erzählte Witze, Gute-Laune-Musik und mehr. Einmal im Monat in der "Mitredezeit" könnt ihr euch telefonisch beteiligen. Und "Rätselhaft - Die Sendung mit dem Hund!" präsentiert Jörgpeter an jedem letzten Sonntag im Monat. Unten erfahrt ihr, was wir für die nächste Sendung geplant haben und was bisher Thema war.